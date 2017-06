Uutinen

Kymen Sanomat: Uusi vene haaveissa? — Tarkista käytetyn veneen tiedot helposti rekisteritunnuksen perusteella Oletko ostamassa käytettyä venettä ja haluaisit tietää tarkemmin veneen rekisteritiedoista ja omistushistoriasta? Tai yritätkö löytää veneen nykyisen omistajan? Tiedot saa helposti Trafin sähköisistä palveluista veneen rekisteritunnuksen perusteella. Vesikulkuneuvon rekisteritiedot -palvelusta voi hakea veneen tai muun vesikulkuneuvon rekisteritunnuksella tietoa veneestä, sen omistajista tai omistushistoriasta. Palvelu on maksullinen. — Palvelua kannattaa hyödyntää erityisesti silloin, jos on hankkimassa käytettyä venettä, kertoo erityisasiantuntija Reetta Laine tiedotteessa. Rekisteritietojen sisältö vaihtelee veneen rekisteröintiajankohdasta riippuen. Vesikulkuneuvorekisteri siirtyi maistraateilta Trafille elokuussa 2014 ja esimerkiksi omistaja- ja haltijatiedot näkyvät vasta siirrosta lähtien. Omien veneiden rekisteritietojen katsominen ja teknisten tietojen päivittäminen on aina maksutonta. Palvelu löytyy Trafin sivuilta. Lue koko uutinen:

