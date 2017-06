Uutinen

Kymen Sanomat: Tervasaaren juhannuksesta suora tv-lähetys Tervasaaren juhannusjuhlintaa ja varsinkin suurkokon sytyttäminen televisioidaan Haminasta ympäri Suomen. Kyseessä on Ylen juhannusaattona toteuttama suurtuotanto, jossa lähetetään suoraa lähetystä juhannusjuhlinnasta eri puolilta Suomea yli viiden tunnin ajan. Lähetyksen keskiössä on myös tavoite tehdä epävirallinen maailmanennätys yhtä aikaa Hulahulaa tanssivien ihmisten määrässä. Ylen tavoitteena on saada 300 000 suomalaista tanssimaan 100-vuotiaan Suomen kunniaksi. Patu Patanen on aloittanut valmistautumisen juhannusaattoon ryhtymällä kasaamaan juhannuskokkoa, josta tulee hänen mukaansa ainakin Kymenlaakson toiseksi suurin. — Enää en muuten väitä, että tämä olisi Kymenlaakson suurin kokko, vaan toiseksi suurin. Aina nimittäin tulee joku sanomaan, että jossain oli suurempi. Nyt varaudun siihen, Patanen heittää. Patasen mukaan kokkoon vastaanotetaan puutavaraa, mutta kuormista on ilmoitettava hänelle, jotta kokkoon ei päädy sinne sopimatonta materiaalia. Kokon sytyttämisaikaa on aikaisemmista vuosista aikaistettu tunnilla. — Televisioinnin takia kokko syttyy aattona jo kello 21.00. Tapahtumaa alueella kuitenkin riittää pitkin iltaa. Mukana Tervasaaren juhannuksen tapahtumajärjestelyissä on myös Haminan Lippumaailma, joten salkoihin nousevat muutkin kuin Suomen nykyinen siniristilippu. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/15/Tervasaaren%20juhannuksesta%20suora%20tv-l%C3%A4hetys/2017322372287/4