Kymen Sanomat: Pyhtään vanha puuhiomo täyttyi nuorten taiteesta Pyhtäällä torstaina avautuva Stockfors Art Fair näyttää, millaista taidetta Suomessa tehdään vuonna 2017. Tänä vuonna taidekorkeakoulujen opiskelijoiden kesänäyttelyn teemana on Sadan vuoden jälkeen. Nimi viittaa sekä Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen että taiteen nykytilaan. — Näyttely esittelee, millaista taidetta Suomessa tehdään sata vuotta itsenäistymisen jälkeen, kuvanveistäjäksi opiskeleva Olli Tammi Saimaan ammattikorkeakoulusta sanoo. Tammen opiskelukaveri Eva Mäkelä kertoo, että Pyhtään vanhassa puuhiomossa nähdään tänä kesänä jonkin verran yhteiskunnallisia teoksia, mutta ei niin paljoa kuin näyttelyn rakentajat etukäteen luulivat. — Ajattelimme, että nyt tulee näyttelyn täydeltä masentavia teoksia, mutta kovinkaan paljon kiukkua tai vihaa ei teoksissa näy. — Monet työt lähestyvät aihetta huumorin kautta, niin ikään Imatralla kuvanveistoa opiskeleva Rita Pulkkinen toteaa. Pulkkiselta on esillä kaksi vaneri-installaatiota, ”Suomi nousuun leipäjonoista” ja tasa-arvoista avioliittolakia käsittelevä ”Saa rakastaa”. — Ei niin paljon pahaa, etteikö sadassa vuodessa saataisi aikaa jotain hyvääkin, Pulkkinen kommentoi teoksiaan. Taidetapahtuma Stockfors Art Fair järjestetään nyt 13. kertaa. Tänä kesänä mukana on Saimaan ammattikorkeakoulun, Kankaanpään taidekoulun, Turun Taideakatemian ja Yrkeshögskolan Novian opiskelijoita. Esillä on yhteensä 133 teosta. Taiteilijoita on useita kymmeniä. Tälläkin kertaa näyttelyssä on laaja kattaus taidetta maalauksista, grafiikasta ja veistoksista installaatioihin, koru- ja videotaiteeseen. Näyttelyn suurin työ on Tammin nimetön installaatio, joka esittää ihmismäistä hahmoa. Monimetrinen veistos oli esillä jo viime kesänä, mutta täksi vuodeksi sitä on hieman modifioitu. Näyttelyn koonneet taiteilijat kertovat, että kokonaisen vuoden paikoillaan ollut teos on saattanut toimia myös linnunpelättimenä. — Aloitimme näyttelyn rakentamisen siivouksella. Nyt siivottavaa oli tavanomaista vähemmän, neljättä kertaa mukana oleva Mäkelä kertoo. Nuoret kehuvat historiallista tehdasmiljöötä ainutlaatuiseksi paikaksi, joka inspiroi taiteen tekemiseen. Osa taiteilijoista innostuikin luomaan paikkasidonnaisia teoksia. Yksi näistä on Eva Mäkelän Asiat putkessa -sekatekniikkatyö, jonka materiaaleina on käytetty muovisavea ja tekohampaita. — Kun tein tätä työtä, mielessäni oli tämä paikka. Se on täällä kuin kotonaan. Teos ottaa kantaa Suomessa vallitsevaan vihaan ja ahdistukseen. — Myös teokseni voi olla vastenmielinen tai ahdistava, mutta jos sitä katsoo pidempään, siitä voi tulla hellyttävä ja aika sympaattinenkin. Maalari Onni Takkisen kokeilusta syntyi ääntä, videota ja esineitä yhdistelevä installaatio 100 Years of Solitude. — Nimi tulee samannimisestä kirjasta, joka käsittelee eristäytynyttä yhteiskuntaa. Suomi on aina ollut vähän syrjässä kaikesta, Saimaa AMK:ssa opiskeleva Takkinen toteaa. Kankaanpäässä opiskelevan Saara Nurmen mielestä Stockfors Art Fair on merkittävä näyttely nuorille taitelijoille, koska kaikki halukkaat saavat omat työnsä esille. — Opiskelijalle on tärkeää saada näyttelyitä ansioluetteloonsa, jotta hän voisi myöhemmin pitää näyttelyitä, Nurmi kiteyttää. Tammen mukaan Pyhtäällä parasta on vapaus. Valkoiset seinät eivät kahlitse niin taiteen tekemistä kuin sen ripustamistakaan. — Tämä on kova koulu. Kun on kerran ripustanut tänne, voi ripustaa mihin vain. Stockfors Art Fair 15.6.—27.8. Pyhtään entisessä puuhiomossa (Harjuntie 111, Pyhtää). Näyttely on avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 11—17. Lue koko uutinen:

