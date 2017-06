Uutinen

Kymen Sanomat: Norskankadulle uusi jättöpysäkki, Keskuskoulun pysäkki pois käytöstä Kotkan paikallisliikenteeseen on kesän osalta tullut muutoksia. Kotkan uuden poliisitalon pääsisäänkäynnin kohdalle on Norskankadun alkuun lisätty uusi jättöpysäkki. Pysäkillä voi jäädä pois Norskankadulle liikennöivistä paikallisliikenteen busseista. Koulukadun linja-autopysäkki Keskuskoulun edessä on puolestaan toistaiseksi pois käytöstä koulun ikkunaremontin takia. Korvaavia tilapäispysäkkejä ei ole järjestetty, vaan matkustajien on käytettävä olemassa olevia pysäkkejä joko ennen pysäkkiä tai sen jälkeen. Lisäksi kesäkuun loppuun asti Waltti-arvokortilla pääsee hiljaiseen aikaan klo 9—14 matkustamaan Kotkan, Haminan ja Pyhtään alueella vain eurolla/matka. Etu on hyvityksenä siitä, että Waltti-järjestelmän päivityksessä tapahtuneiden ongelmien vuoksi toukokuussa seniorin arvokortin hiljaisen ajan taksa oli veloitettu normaalin taksan mukaan. Etu on voimassa kesäkuun 30. päivään saakka ja koskee vain seniorin Waltti-arvokorttia. Lue koko uutinen:

