Uutinen

Kymen Sanomat: Muista suojautua auringolta — UV-indeksi Etelä-Suomessa jo viisi Viileä alkukesä on jarruttanut kesäsäiden saapumista. Kun aurinko vihdoin paistaa, on suuri houkutus hakeutua auringonottoon ilman suojautumista. UV-indeksi kipuaa kuitenkin Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan keskipäivällä Etelä-Suomessa viiteen. Ilmatieteen laitos mittaa otsonin ja UV-säteilyn määrää päivittäin. Kun UV-indeksi on kolme tai korkeampi, on säteilyltä syytä suojautua. — Kun ihmiset kuoriutuvat keväällä talvivaatteistaan, on iho herkkä palamaan. Pitkään peitettynä pysynyt iho on välttynyt pitkään auringon säteilyltä, mikä vaikuttaa jonkin verran palamisherkkyyteen, Ilmatieteen laitoksen tutkija Anu Heikkilä kertoo tiedotteessa. Heikkilä muistuttaa, että rusketus ei ole suoja UV-säteilyä vastaan. — Rusketusta voi verrata aurinkovoiteisiin, joissa suojakerroin on 5. Se on erittäin pieni suoja. Myöskään pieni punoitus tai palaminen ei tarkoita, että iho tulisi immuuniksi uudelleen palamiselle. Ihon palaessa päällimmäisten ihosolujen DNA vaurioituu. Iho kuolee, mutta palaminen jää muistiin syvempiin ihosoluihin. UV-säteily ja palaminen ovat todellinen riski, etenkin toistuva palaminen on todettu merkittäväksi melanoomalle altistavaksi tekijäksi. Melanoomaa ja muita ihosyöpätapauksia esiintyy Suomessa lähes 10 000 vuodessa. Heikkilän mukaan jopa 90 prosenttia kaikista melanoomatapauksista olisi vältettävissä, mikäli auringolta suojauduttaisiin tarkemmin. Heikkilä kuitenkin painottaa, että turhaa paniikkia auringonpaisteesta on turha lietsoa, tärkeintä on välttää jatkuvaa altistumista UV-säteilylle. Erityisesti lasten iho tulee suojata, sillä lasten iho on ohutta ja palaa herkästi. Hengittävät luonnonmateriaalit, kuten pellava ja puuvilla viilentävät oloa hellesäässä sen lisäksi, että ne suojaavat auringolta. Aurinkorasvaa ei tällöin tarvitse käyttää kuin paljaaksi jääneisiin kohtiin. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/15/Muista%20suojautua%20auringolta%20%E2%80%94%20UV-indeksi%20Etel%C3%A4-Suomessa%20jo%20viisi/2017322371040/4