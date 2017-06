Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan kasvisto nettisivuille, ja kenties vielä kirjaankin Kotkassa työstettiin pitkään pakettia kaupungin puistojen monimuotoisesta kasvistosta. Toimistopuutarhuri Anne Vilkki-Lanu sai koosteensa nettisivustoille keskiviikkona. Koosteeseen on otettu mukaan kolmisenkymmentä harvinaisinta, mielenkiintoisinta ja puutarhoissa käyttökelpoisinta kasvia. Kaupungin puistosuunnitelmiin on jo yli 30 vuotta otettu mukaan myös kasveja, jotka eivät meillä normaalisti edes talvehdi. – Turistit ovat ihmetelleet esimerkiksi Maretariumin edustan jalopähkinöitä, kertoo kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen. Koosteessa kerrotaan lyhyesti kasvista ja mistä sen voi löytää. Kasvien nimistö on Laaksosen mukaan latinaksi, koska se on sama niin kanadalaiselle kuin italialaisellekin turistille. – Tällä hetkellä tämä paketti sisältää vain puuvartiset kasvit, mutta tarkoituksena on laajentaa sitä sipulikukilla ja perennoilla, sanoo Laaksonen. – Ja ehkä tästä voisi joskus kirjankin tehdä. Lue koko uutinen:

