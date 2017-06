Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalaisen entisen kaupunginvaltuutetun raiskausepäily eteni syyteharkintaan Esitutkinta kotkalaisen entisen kaupunginvaltuutetun raiskausepäilystä on valmistunut. Hämeen poliisi on toimittanut asian syyttäjälle syyteharkintaan. Rikosten epäillään tapahtuneen kesäkuun ja syyskuun 2015 välisenä aikana. Poliisi on tutkinut tapausta raiskauksena ja seksuaalipalvelujen ostamisena nuorelta. Poliisille ilmoitettiin asiasta marraskuussa 2015 ja Päijät-Hämeen käräjäoikeus vangitsi miehen 12. joulukuuta 2015 todennäköisin syin epäiltynä raiskauksesta ja seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta henkilöltä. Hänet vapautettiin kolme päivää myöhemmin, koska vangittuna pitämiseen ei ollut edellytyksiä. Poliisin mukaan esitutkintapöytäkirja on kokonaan salassa pidettävä, koska se sisältää tietoja sekä miehen että asianomistajan yksityiselämään liittyvistä arkaluonteisista asioista. Entinen kaupunginvaltuutettu kiisti rikosepäilyt Kymen Sanomille joulukuussa 2015. Silloin mies kertoi, että rikosepäilyssä ja vangitsemisessa oli kyse poliittisesta ajojahdista. Häntä ei valittu kaupunginvaltuustoon vuoden 2017 kunnallisvaaleissa. Lue koko uutinen:

