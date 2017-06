Uutinen

Kymen Sanomat: Karhulan kehittäminen on seuraavaksi etusijalla Kotkassa Kotkansaaren osayleiskaava on lähes saatu lausuntokierrokselle. Nyt onkin aika suunnata ulos saarelta ja kehittää Karhulaa, sanoo kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Pia Hurtta. Kymenlaakson Liitossa kansainvälisten asiain sihteerinä työskentelevällä Hurtalla alkaa kolmas kausi kaupunginvaltuutettuna. Ensimmäisellä kaudellaan hän toimi myös kaupunginhallituksessa. Edelliset neljä vuotta kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajana ollut Hurtta sanoo lautakuntien yhdistämisen kasanneen valtavan kokonaisuuden ja myös vastuun uudelle kaupunkirakennelautakunnalle. – Tämä on kuitenkin myös sitä, mitä toivoin, sanoo Hurtta. Hurtan mielestä Kotkaa on nyt kehitettävä katsoen kauas tulevaisuuteen. – Meidän on luotava kaupunkikuvaa pitkällä tähtäimellä. Kuntatekniikan myötä lautakunta sai nyt tähän työvälineen, jolloin pääsemme toteuttamaan konkreettisesti kaikkia kaavoituksen linjoja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/15/Karhulan%20kehitt%C3%A4minen%20on%20seuraavaksi%20etusijalla%20/2017322364229/4