Uutinen

Kymen Sanomat: Birdlife Suomi: Pönttölintujen pesinnät myöhässä Lintujen pesinnät ovat tänä vuon na viime vuotta selvästi myöhäisemmässä, ilmenee Birdlife Suomen Pönttöbongaus-tapahtuman tuloksista. Tällä hetkellä 53 prosentissa tarkastetuista linnunpöntöistä todettiin pesintä. Kirjosieppoja ja leppälintuja havaittiin hieman viime vuotta enemmän, talitiaisia ja varpusia enemmän. Yleisimmät pesivät linnut olivat kirjosieppo, talitiainen ja sinitiainen. Havainnoissa tutkittiin noin 1800 paikkaa ja 15 000 linnunpönttöä. Viime vuonna lintujen pesinnät olivat tavallista aikaisemmassa, koska kevät oli lämmin. Tältä keväältä pesintä on ohi vasta kottaraisella, jonka poikaset ovat jo lähteneet pesästä. Muilla lajeilla on haudonta tai pesäpoikasvaihe edelleen meneillään. Viidennen kerran järjestettävän pönttöbongauksen tavoitteena on saada tietoa pönttölintujen pesinnästä ja kannanmuutoksista. Samalla halutaan lisätä mielenkiintoa lintujen seuraamiseen. Aikaa pönttöbongaushavaintojen tekemiseen on vielä sunnuntaihin. Havaintoja voi ilmoittaa osoitteeseen www.ponttobongaus.fi . Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/15/Birdlife%20Suomi%3A%20P%C3%B6ntt%C3%B6lintujen%20pesinn%C3%A4t%20my%C3%B6h%C3%A4ss%C3%A4/2017522363981/4