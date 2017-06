Uutinen

Kymen Sanomat: Uimarannat kesän suosikkiliikuntapaikkoja – Katso täältä vinkit avovesiuinnin aloittamiseen Suomen Uimaliitto ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto pyrkivät edistämään mahdollisuuksia avovesiuintiin ja liikkumiseen luonnonvesissä. Avovesiuinti on uintia luonnonvedessä eli meressä, järvessä, lammessa ja joessa. Avovesiuinnille on Suomen puhtaissa ja turvallisissa vesistöissä mainiot olosuhteet. Altaasta avoveteen turvallisesti -hankkeessa on koottu kunnille turvallisen avovesiliikuntapaikan suositukset. — Turvallisuutta uimarannoilla voidaan lisätä merkitsemällä avoveteen reitti uimareille ja rata vesijuoksijoille. Uimareita ja vesijuoksijoita tulee informoida reitin ja radan pituudesta, kiertosuunnasta sekä merkkipoijujen sijainnista ja etäisyyksistä, kertoo hankevastaava Päivi Pälvimäki tiedotteessa. Myös rantautumispaikkojen ja pelastusvälineiden sijainti tulee olla vedessä liikkujan tiedossa ja helposti havaittavissa. Avovesiliikuntapaikalla on tärkeä valistaa viileän veden riskeistä ja uimarin näkyvyyttä lisäävistä tekijöistä, kuten uimarinpoijusta. — Suurin osa Suomen uimahalleista on kiinni kesällä viikosta kuukauteen, jotkin jopa pidemmän aikaa. Tänä aika uimarannat tarjoavat monipuolisen mahdollisuuden vesiliikunnan harrastamiseen, jatkaa Päivi. Tehdyn kuntakyselyn mukaan puolet kunnista ovat kiinnostuneita kehittämään ohjattua avovesiliikuntatoimintaa, ja neljännes kunnista turvallista avovesiliikuntapaikkaa. Suurimmiksi avovesiliikuntatoiminnan ja harrastamisen esteiksi kyselyssä mainittiin sopivien ohjaajien puute (50 %), uimavalvonnan puute (19 %), sopivien avovesiliikuntapaikkojen (13 %) ja avovesiliikuntatietouden (12 %) puute. Kunnissa kaivataan myös lisää resursseja uimarantojen ylläpitoon ja valvontaan. Suosituksia täydentää hankkeessa laadittu avovesiuimarin muistilista, jonka ohjeiden avulla aloittelija voi tutustua avovesiuintiin mahdollisimman turvallisesti. 1. Valmistaudu ja ennakoi Osallistu avovesiuintikurssille, jolla harjoitellaan uintitekniikkaa ja suoraan uimista ja suunnistusta. Tutustu veteen ja rantoihin ennakolta, äläkä lähde uimaan yksin. 2. Varustaudu ennen uintia Syö ja juo riittävästi. Varustaudu uimalaseilla ja tarvittaessa märkäpuvulla, pakkaa pidemmille matkoille varusteita mukaan. Ilmoita kotijoukoillesi, mihin olet menossa ja kauan viivyt. 3. Totuttele ja suunnista Totuttele viileään veteen asteittain. Ui rannan suuntaisesti ja vältä uimasta veneväylälle. Huilaa tarvittaessa poijun varassa ja muista tankata. 4. Lämmittele uinnin jälkeen Rantaudu varovasti. Kietoudu pyyhkeeseen ja lämmittele, juo lämmintä. Ilmoita kotiin uintisi päättymisestä. Suositukset voit kokonaisuudessaan lukea täältä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/14/Uimarannat%20kes%C3%A4n%20suosikkiliikuntapaikkoja%20%E2%80%93%20Katso%20t%C3%A4%C3%A4lt%C3%A4%20vinkit%20avovesiuinnin%20aloittamiseen/2017322367059/4