Kymen Sanomat: Tulli mukana yhtenäistämässä EU:n tullijärjestelmää — käyttöön myös uusia apuvälineitä Tiistaina Vaalimaan tulliasemalla alkaneella autontarkastuksen pilottikurssilla pyritään yhtenäistämään EU-alueen tullivalvontaa. Koulutuksen yhtenä tarkoituksena on pysyä mukana kehityksessä sekä toisaalta ennakoida keinoja, joita salakuljettajat käyttävät. — Meillä on Suomessa paljon osaamista, jota voimme jakaa eteenpäin, mutta myös työtehtävämme ovat muuttuneet, ja henkilökuntaa on vähemmän. Yritämme satsata teknologiaan, koska autot kehittyvät koko ajan, kertoo Tullin valvontajohtaja Mikko Grönberg. Tulli ottaa ensimmäisenä Euroopassa käyttöönsä myös sähköisen autojen korjauskäsikirjan, josta löytyy tarkat tiedot noin 20 automerkistä sekä esimerkiksi eri automallien rakenteista. — Aiemmin meillä ei ole ollut yhtenäistä järjestelmää, josta näkisimme esimerkiksi, kuinka monta akkua sähkö-tai hybridiautoissa pitäisi olla. Teknologian myötä salakuljetuskeinotkin muuttuvat koko ajan hienovaraisemmiksi. Olemme törmänneet esimerkiksi autoihin rakennettuihin salakuljetustiloihin, jotka on valmistettu autojen alkuperäisosista. kertoo yksi kurssin kouluttajista tullitarkastaja Pekka Aho. Lue koko uutinen:

