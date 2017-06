Uutinen

Kymen Sanomat: Suomen kansallisperhoseksi valittiin paatsamasinisiipi — katso video Suomen kansallisperhoseksi on avoimessa yleisöäänestyksessä valittu paatsamasinisiipi. Se keräsi äänistä 17,3 prosenttia eli 6 300 kappaletta. Kaikkiaan ääniä annettiin 36 500. Äänestäjät kuvasivat paatsamasinisiipeä muun muassa pieneksi mutta sisukkaaksi, pröystäilemättömäksi, yksinkertaisen linjakkaaksi ja kuin pieneksi koruksi Pohjolan luonnon keskellä. — Pieni mutta kaunis perhonen, kuin Suomi maailman mittakaavassa. Lähempää katsottuna upea ja täynnä lumoavia yksityiskohtia, perusteli eräs äänestäjä. Paatsamasinisiipi esiintyy yleisenä lähes koko maassa. Keväisen perhosen voi nähdä lennossa jo vappuna. Se on aikaisen lentoaikansa perusteella helposti erotettavissaSuomen muista kahdeksasta yleisestä sinisiipilajista, jotka esiintyvät myöhemmin kesällä. Pihapiireissä, metsänaukeamilla, niittyjen laidoilla ja tienpientareilla lentävä paatsamasinisiipi on yleisimmillään keväästä alkukesään. Joskus sillä on myös toinen sukupolvi loppukesästä. Kansallisperhosesta äänestettiin 15.3.—4.6. Äänestys oli tiukka 20 lajin välillä. Paatsamasinisiipi voitti toiseksi tulleen neitoperhosen sadalla äänellä. Kolmanneksi tuli suruvaippa yli 6 000 äänellä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/14/Suomen%20kansallisperhoseksi%20valittiin%20paatsamasinisiipi%20%E2%80%94%20katso%20video/2017522368228/4