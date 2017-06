Uutinen

Kymen Sanomat: PeKa pestasi kovan korintekijän — katso parhaita paloja videolta Naisten Korisliigassa pelaava Peli-Karhut on tehnyt ensimmäinen ulkomaalaishankintansa ensi kautta varten. PeKan tarjoamaan soipimuspaperiin pani nimensä 22-vuotias amerikkalainen Brittany Crain. Crain on 173-senttinen laitahyökkääjä, ja päävalmentaja Roope Mäkelän mukaan erittäin monipuolinen sellainen. — Hän on myös kova korintekijä, kuten viime vuosien tilastoista näkyy, Mäkelä sanoi. Crain pelasi neljä kautta kalifornialaisen Riverside-yliopiston joukkueessa. Viimeisellä kaudellaan 2015—16 hän heitti 32 ottelussa keskimäärin 22,5 pistettä ja otti viisi levypalloa. Heittoprosentitkin olivat hyviä: kakki pelitilanneheitot 47 prosenttia, kolmoset 40 prosenttia ja vapaaheitot 83,5 prosenttia. Viimeisen yliopistokautensa jälkeen Crain pelasi viime kevään luxemburgilaisessa Sparta Bertrange -joukkueessa. Toukokuussa tuleva pekalainen oli mukana yhdysvaltalaisen kokoelmajoukkueen Kiinan-matkalla. Jenkit voittivat neljän maajoukkueen turnauksen, ja Crain tilastoi joukkueensa korkeimmat keskiarvolukemat 10/7/2 syöttöä. Katso parhaat palat Brittany Crainin viime kaudelta tästä. Lue koko uutinen:

