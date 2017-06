Uutinen

Kymen Sanomat: Muistatko vielä nämä pihapelit? Kesäloma on lapsille ja vähän vanhemmillekin loman ja leikin aikaa. Muistatko vielä nämä perinteiset pihapelit? Peili Maahan vedetään pitkä viiva noin 20 askeleen päähän seinästä. Yksi pelaajista valitaan peiliksi, joka asettuu seinän viereen. Loput pelaajat menevät viivan taakse. Peili kääntää selkänsä muille pelaajille. Aina kun peili on kääntyneenä, eikä näe muita pelaajia, saavat muut liikkua kohti seinää. Silloin kun peili kääntyy pelaajia kohti, pitää muiden pysähtyä mahdollisimman nopeasti. Jos peili huomaa jonkun liikkuvan, sanoo hän kyseisen pelaajan nimen, jonka pitää palata takaisin lähtöviivalle ja aloittaa alusta. Pelin voittaa se, joka pääsee ensimmäisenä koskemaan seinää peilin huomaamatta. Voittaja pääsee seuraavalla kierroksella peiliksi. Kymmenen tikkua laudalla Peli vaatii vähintään kolme pelaajaa. Lisäksi tarvitaan kymmenen puutikkua, lauta sekä kivi tai puupalikka, joka laitetaan keskelle laudan alle. Yksi pelaajista valitaan etsijäksi. Tikut asetetaan laudan matalaan päähän, jonka jälkeen laudan toiseen päähän polkaistaan nopeasti, jolloin tikut lentävät ympäriinsä. Etsijän pitää tämän jälkeen kerätä kaikki kymmenen tikkua takaisin laudan päälle. Samaan aikaan muut pelaajat menevät piiloon. Kun etsijä on saanut kaikki tikut takaisin laudalle huutaa hän: "Kymmenen tikkua laudalla!". Sen jälkeen hän alkaa etsiä piileskelijöitä. Kun etsijä löytää jonkun piiloutuneen, lähtevät molemmat juoksemaan kohti lautaa. Jos etsijä ehtii ensin laudalle, koskee hän sitä ja huutaa löydetyn nimen. Tällöin löydetty jää vangiksi ja jää odottelemaan, että muutkin pelaajat löydetään. Jos piiloutuja kuitenkin ehtii laudalle ensin, potkaisee hän tikut taas ilmaan ja juoksee takaisin piiloon. Muut piilossa olijat voivat myös pelastaa aiemmin löydetyt pelaajat, jos he ehtivät polkaista tikut pois laudalta ennen etsijää. Kun kaikki pelaajat on löydetty, tulee ensimmäisenä löydetystä etsijä. Ketjuhippa Yksi leikkijöistä valitaan hipaksi, joka saadessaan jonkun kiinni, jatkaa tämän kanssa käsikkäin muiden kiinniottamista. Ketjun pitää pysyä ehjänä ja ainoastaan sen ulommaiset voivat ottaa vapaalla kädellään muita kiinni. Leikki loppuu, kun kaikki leikkijät on saatu ketjuun. Lue koko uutinen:

