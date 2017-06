Uutinen

Kymen Sanomat: Minttu Hukalta jää taas koko kotimainen kausi väliin — ”Minun oli pakko muuttaa ajatusmaailmaani” Kotkalainen kestävyysjuoksijalupaus Minttu Hukka jättää väliin jo toisen peräkkäisen ulkoratakauden Suomessa. Yhdysvalloissa opiskeleva ja harjoitteleva Hukka on toipumassa sairastelu- ja loukkaantumiskierteestä, ja aikoo nyt antaa itselleen aikaa toipua kunnolla. — Ymmärsin, että minun on pakko muuttaa ajatusmaailmaani, mikäli haluan jatkaa juoksemista, Hukka, 22, sanoo. Kotimaisen kauden asemesta Hukka keskittyy nyt syksyllä alkavaan Yhdysvaltojen yliopistojen maastojuoksukauteen. Hän on vasta toipumassa viimeisimmistä takaiskuistaan, viime kauden pilanneesta mykoplasmasta ja tammikuussa diagnosoidusta reisiluun rasitusmurtumasta. — Ensimmäisiin kisoihin on kolme kuukautta aikaa. Toivottavasti se on tarpeeksi. — Nyt pitää olla kärsivällinen. Hukka on kaksinkertainen esteiden SM-pronssimitalisti (2013 ja 2015). Hänen päätöksensä olla kilpailematta Suomessa on herättänyt jonkin verran ihmetystä, mutta juoksijan itsensä mukaan ratkaisu on ollut helppo. — Olen Amerikassa 10 kuukautta vuodesta ja juoksen koulun joukkueelle. Minun on pakko priorisoida niin, että olen siellä enemmän tikissä. — Opiskelu siellä on minulle 4—5 vuoden mittainen kerran elämässä -reissu, ja tällä hetkellä se on minulle tärkeintä. Eliittikisoissa ja Kalevan kisoissa ehdin kyllä juosta myöhemminkin. Lue koko uutinen:

