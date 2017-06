Uutinen

Kymen Sanomat: Maahanmuutto on suomalaisille iso asia Pyhtään kunnallispoliitikko Raul Lehto (ps.) nimittää puolueensa uutta tilannetta ja etenkin Uusi vaihtoehto -ryhmän toimintaa ”mielenkiintoiseksi”. Hän ei hyväksy puolueen jakautumista. — Tässä mennään suoraan vuosien saatossa toreilla ja turuilla sovittua linjaa vastaan. Hallituskausi on menty hallituksen kokoomuksen ja keskustan pillien mukaan. On unohdettu kovin huonompi osainen väestö. — Minulle itselleni maahanmuuttokysymykset eivät ole suuri asia, mutta tiedän, että iso osa suomalaisista on huolestunut maahanmuutosta, Lehto sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/14/Maahanmuutto%20on%20suomalaisille%20iso%20asia/2017322365095/4