Uutinen

Kymen Sanomat: Lohi on Suomessa ostetuin kala, ilmenee K-ryhmän tutkimuksesta – sushin suosio alkaa näkyä myyntitilastoissa Suomen ostetuimmat kalalajit ovat lohi ja kirjolohi, silakka, kuha, siika ja muikku. Kaikesta myydystä kalasta lohta on noin 60 prosenttia, ilmenee K-ryhmän keskiviikkona julkaisemasta tiedotteesta. Selvityksen mukaan suomalaisten kalamaku on monipuolistumassa ja kokonaisten kalojen sekä fileiden myynti on kasvussa. Yksittäisistä tuotteista lahnan ja mateen myynti on kasvanut eniten alkuvuodesta. Myös sushin suosio näkyy kalankulutuksessa. Sushin myynti kalatiskeillä kehittyy edelleen. Se on kasvanut viime vuoteen verrattuna 40 prosenttia. Kalasuosikit selvitettiin tutkimalla K-Plussa -asiakastietoja. Kalansyöntitapoja on tutkinut myös Pro Kala, jonka teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan suomalasista jopa 75 prosenttia haluaisi syödä kalaa useammin. Suositusten mukaan kalaa olisi hyvä syödä 2-3 kertaan viikossa. K-kaupan kyselyn mukaan suomalaiset syövät kalaa vain noin kerran viikossa. Kesän kalatrendejä ovat savustaminen, kokonaiset kalat, lohimedaljongit sekä lahna. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/14/Lohi%20on%20Suomessa%20ostetuin%20kala%2C%20ilmenee%20K-ryhm%C3%A4n%20tutkimuksesta%20%E2%80%93%20sushin%20suosio%20alkaa%20n%C3%A4ky%C3%A4%20myyntitilastoissa/2017522367986/4