Uutinen

Kymen Sanomat: Kirkkokadun kaukolämpöverkon korjaustyöt jatkuvat heinäkuun puoliväliin Kotkan keskustassa torin ympäristössä on tehty kaukolämpöverkon korjauksia toukokuusta lähtien. Vanhaa verkkoa uusitaan. Töitä tehdään Kirkkokadulla vielä heinäkuun puoliväliin asti, joten keskustassa kannattaa varautua ajoratojen ahtauteen. Työt on tarkoitus saada valmiiksi Meripäiviin mennessä. — Kohde on ollut haastava. Siellä on mukulakiviä ja vanhaa tekniikkaa, jota on jouduttu kiertämään. Vanhaa putkea on poistettu ja samalla on pitänyt varmistaa, ettei lämmönjakelu keskeydy pitkäksi aikaa. Aika hyvin on mennyt ja olemme aikataulussa, kertoo Kotkan Energian kaukolämpöpäällikkö Mikko Lampinen. Lue koko uutinen:

