Uutinen

Kymen Sanomat: Keskuskouluun vaihdetaan 61 uutta ikkunaa Kotkan Keskuskoulun ikkunoita vaihdetaan. Ikkunoiden vaihtotyö aloitettiin heti koulun päättymisen jälkeen Koulukadun puoleisen siiven osalta. Vaihtotyöt valmistuvat koululaisten loman aikana. Vaihdettavia ikkunoita on 61 kappaletta. Työmaa-alue on aidattu Koulukadun puolelta 7. heinäkuuta asti eli aitaukset purkautuvat The Tall Ships Races -tapahtumaan mennessä. Viime vuonna ikkunat vaihdettiin Keskuskadun puolelta ja ensi kesänä loputkin ikkunat vaihdetaan pihan puolelta. Ikkunat vaihdetaan erissä, koska kesä on niin lyhyt aika töiden tekemiseen. — Pääsyy ikkunoiden vaihtamiseen on se, että ne ovat niin huonokuntoisia. Osa ikkunoista on alkuperäisiä, kertoo Kotkan kaupungin vastaava rakennusmestari Kari Peltonen. Lue koko uutinen:

