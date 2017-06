Uutinen

Kymen Sanomat: Inari Porkka Haminan kuntataiteilijaksi — kaikki pääsevät osallistumaan yhteisötaideteoksen tekoon Kuvataiteilija Inari Porkka aloittaa heinäkuussa Haminan kaupungin kuntataiteilijana. Hän työskentelee neljän kuukauden ajan kaikkien halukkaiden kaupunkilaisten ja vieraiden kanssa yhteisötaideteoksen parissa. Projektin taidemuotona on aikuisten värityskirjojen inspiroima Haminan keskustan kartta, jonka kautta osallistujien ajatukset ja tunteet kaupunkia kohtaan tehdään näkyviksi. Kutsu yhdessä tekemiseen koskee kaikkia: yksilöitä ja yhteisöjä, ammattilaisia, harrastajia ja niitä, jotka eivät ole koskaan kokeilleet taiteen tekemistä. Porkka toivoo, etteivät ihmiset ajattelisi taiteen olevan mahdottoman vaikeaa tai kallista. Hän muistuttaa, että tärkeintä on tekeminen, ei niinkään lopputulos. Inari Porkka on Haminan neljäs kuntataiteilija. Lue koko uutinen:

