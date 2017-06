Uutinen

Kymen Sanomat: Hyväntuulentien painaumaa korjataan jälleen — Kotkansaarelta tulevat kaistat suljetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskus aloittaa tänään Hyväntuulentien korjauksen. Korjauksen kohteena on Kotkasta Kyminlinnan suuntaan kohdistuvalla tiellä ennen Paimenportin risteystä oleva painauma. — Painuma on liikenneturvallisuusriski ja tästä syystä se korjataan nopealla aikataululla, ELY-keskuksen tiedotteessa kerrotaan. Penkkaa korjattiin muutamaan otteeseen jo viime vuoden keväällä sekä syksyllä. Syksyllä penkkaan tehtiin väliaikaisia korjauksia ja laajat maaperätutkimukset. Tutkimukset kohdistuivat tien penkan rakenteeseen. Nyt aloitettava korjaus kestää kesäkuun 21. päivään asti. Työn ajaksi kaksi Kotkansaarelta pois päin menevää kaistaa suljetaan, ja liikenne ohjataan kahdelle kaistalle. Kotkasta pois päin menevän liikenteen nopeusrajoitus on 30 km/h ja Kotkaan päin menevän 50 km/h. Lue koko uutinen:

