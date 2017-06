Uutinen

Kymen Sanomat: Hynemania tarttui yliopistoon — puut ja vihreä tekevät myytinmurtajan onnellisemmaksi kuin räjäyttely Rehtori Juha-Matti Saksa nosti peukalon pystyyn, Jamie Hyneman painoi laukaisinta — ja ka-boom. Siinä meni myytinmurtajan ensimmäinen räjäytys Suomen kamaralla, tarkemmin sanoen Lappeenrannan teknillisen yliopiston parkkipaikan kupeessa. Ja samantien toinen ja kolmas. Ensimmäinen räjähdys poltti dieseliä. Toinen poltti aivan uutta, ilmasta tehtyä polttoainetta ja kolmas kumpaakin. Ja se ilmasta tehty polttoaine paloi voimakkaammin kuin diesel. Tv-sarjassa räjäyttely oli kaikkein tylsintä Hyneman avasi Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kehittämän Soletair-pilottilaitoksen keskiviikkona taattuun myytinmurtaja-tyyliin. Soletair kaappaa ilmasta hiilidioksidia ja vettä, ja tekee niistä polttoainetta aurinkoenergian avulla. — Itse asiassa räjähdykset olivat kaikkein tylsin asia koko tv-sarjan tekemisessä. Ne olivat kuitenkin pakollisia. Katsojat pitivät niistä niin paljon, joten tuotantoyhtiö vaati meiltä jonkinlaista räjähdystä jokaiseen jaksoon, Hyneman kertoo. Muutenkin televisiosarja oli vain viihdettä, hän korostaa. Se ei ollut oikeaa elämää, tai oikeiden ratkaisujen etsimistä. Tieteen popularisoija ei halua sankarin viittaa Televisiosarja on kuitenkin aukonut tekniikasta kiinnostuneelle kielitieteilijälle tukuttain ovia. Esimerkiksi LUT kutsui miehen kunniaprofessorikseen muun muassa siksi, että tämä on pystynyt lisäämään ihmisten — etenkin nuorten — intoa tiedettä ja teknologiaa, ja tekniikan koulutusalaa kohtaan. Ihmisiltä tulee jatkuvasti palautetta asiasta, Hyneman kertoo. — Moni kertoo katsoneensa Myytinmurtajia lapsena ja tehneensä ura- ja koulutusvalintoja sen perusteella. Nykyään palautetta tulee jo useammalta sukupolvelta, myös sarjasta alunperin innostuneiden lapsilta. Samoin ihmisiltä, jotka ovat perustaneet uudenlaisia yrityksiä sarjan innoittamana. Hyneman ei kuitenkaan halua pukeutua sankarinviittoihin. Kehut menevät liian helposti päähän. — Me vain pidimme hauskaa. Minä tienasin sarjan kautta vain elantoani. Samoissa saappaissa olisi voinut olla ihan kuka tahansa muu, hän sanoo. — Kun pistät melkein kenet tahansa mediaan ja pidät häntä tarpeeksi esillä, niin hän saa faneja. Me vain menimme tiede edellä. Amerikan irtautuminen ilmastosopimuksesta hävettää Puut ja vihreä tekevät minut onnelliseksi, amerikkalainen toteaa. Myös uusiutuvat energiat ja vihreät teknologiat ovat kiinnostaneet häntä jo kauan. — Minua hävettää, mitä presidentti Trump teki irrottautuessaan Pariisin ilmastosopimuksesta. Mitä siitä muuta voisi sanoa. En halua paljoa puhua koko asiasta, koska se on niin masentava. Tuore kunniaprofessori saa hattunsa perjantaina kolmentoista muun kunniaprofessorin kanssa. Hän uskoo, että Lappeenrannan teknillinen yliopisto odottaa häneltä etenkin promoamista, eli yliopiston tunnettuuden kasvattamista. — Vaikka Lappeenrannan yliopisto on melko pieni, niin täällä tehdään todella vaikuttavia asioita, huippututkimusta. Halusipa tai ei, se tulee saamaan yllätyksiä minun puoleltani, mies naurahtaa. Vielä muutama päivä sitten mies ei tiennyt Suomesta juuri mitään — lähinnä Nokian. Hän suhtautuu Lappeenrantaan, sen yliopistoon ja koko maahan seikkailuna. Luonteeltaan hän tunnustautuu kyllä melko suomalaiseksi. — Esimerkiksi tv-sarjan päättymisen jälkeen parasta on se, että voi mennä ihan itsekseen työhuoneeseensa, lukita oven perässään ja ryhtyä puuhastelemaan. Perjantaina tohtoripromootio Hynemanin vierailu jatkuu ensi maanantaihin. Torstaina hän vierailee yliopiston spin off -yrityksissä, tapaa opiskelijoiden yrittäjyysyhteisö LUTESin väkeä ja matematiikkakesäleirillä olevia lukiolaisia. Perjantaina on vuorossa tohtoripromootio. Yleisö ei pääse itse promootiotilaisuuteen, mutta noin kello 15 alkavaa akateemista kulkuetta voi tulla seuraamaan. Kulkue lähtee Lappeenrannan kaupungintalolta ja kulkee laskemaan kukkaseppeleen sankarihautausmaalle. Alta voi katsoa Jamie Hynemanin keskiviikkoisen lehdistötilaisuuden videon. Lue koko uutinen:

