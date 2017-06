Uutinen

Kymen Sanomat: Energistä bluesrockia perjantaina Kairossa Bluesia ja rockia soittava trio Triple Trouble esiintyy ravintola Kairossa perjantaina. Yhtyeen jäsenet ovat Lauri Vainio (kitara ja laulu), Topi Nykänen (basso ja laulu) sekä Santeri Saarenpää (rummut). — Ohjelmistomme koostuu cover-biiseistä. Soitamme muun muassa Stevie Ray Vaughanin, Jimi Hendrixin ja Eric Claptonin kappaleita. Voisi sanoa, että bluesrockin ytimessä ollaan, sanoo rumpali Saarenpää. Trion jäsenet ovat valmistuneet Kymen konservatoriosta ammattimuusikoiksi pari vuotta sitten. Viime talvena kolmikko ryhtyi miettimään yhteisen bändin kasaamista ja kevään aikana hommaa on Saarenpään mukaan lyöty tulille. Muutama keikka on jo takana ja Kotkassakin yksi viime huhtikuussa. — Olemme aikoinaan tulleet Kotkaan muualta opiskelemaan. Nyt bändiä voisi kutsua kotkalaiseksi, koska minä asun täällä ja treenikämppämme on Merikadulla, kertoo Saarenpää. Biisien legendaaristen esittäjien tatsi ja energia ovat vahvasti läsnä, kun trio soittaa. Saarenpään mukaan kunkin biisin alkuperäistä olemusta kunnioitetaan. — Tämäntyylistä bluesrockia tehdään nykyään harmittavan vähän. Tai jos tehdään, niin ainakaan sitä ei juuri kuule missään. Se ei pääse pinnalle nykyisen musiikkibisneksen pyörteessä. Jää valitettavan syrjään, kuten moni muukin musiikinlaji. Saarenpää sanoo, että kolmikolle tämä bändiprojekti on tällä hetkellä päällimmäinen. Kyse ei mitenkään hetken kokeilusta. Levyttämisestä ei ole vielä puhuttu, mutta sekin on mahdollista. Kairon lavalla kaikki kolme ovat soittaneet eri kokoonpanoissa monasti aiemmin. — Kairo on keikkapaikkana hyvä. Isolla lavalla on tilaa. Akustiikka ei ole kaikkein parhain, mutta ei myöskään hirvein. Kyllä sinne ääntä mahtuu. Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

