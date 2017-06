Uutinen

Kymen Sanomat: Sportti Pubi ryöstettiin aseella uhaten Kotkan Sportti Pubi ryöstettiin viime yönä. Poliisi sai kello 2.20 ilmoituksen, että pubin kassasta on anastettu rahaa uhkaamalla tarjoilijaa aseella. Paikalle menneelle poliisipartiolle selvisi, että hieman kahden jälkeen yöllä pubiin oli tullut mies, joka oli ottanut aseen käteen ja uhannut sillä tarjoilijaa. Miehen viemän rahasumman suuruus ei ole vielä tiedossa. Poliisin mukaan tekijä on noin 160—170 cm pitkä, hänellä on päällään harmaa huppari ja valkoiset kengät. Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot sähköpostilla osoitteeseen rikostorjunta.kymenlaakso@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 414 500 (ma-pe 09-15). Lue koko uutinen:

