Kymen Sanomat: Sipilä kertoo hallituksen jatkavan, Halla-aho syyttää kapinallisia äänestäjien pettämisestä Perussuomalaisten ryhmän hajoaminen näyttää rauhoittavan maanantaina alkaneen hallituskriisin. Pääministeri Juha Sipilä oli jo matkalla Turun lentoasemalta Naantalin Kultarantaan presidentin kesäasunnolle, kun hän sai kuulla perussuomalaisten hajoamisesta. Tarkoitus oli jättää hallituksen eronpyyntö presidentille. Auto teki saman tien u-käännöksen. Sipilä kertoi kello 15 alkaneessa tiedotustilaisuudessa Turun lentoasemalla, että hallituksen eronpyyntö on peruttu. Hän aikoo esittää keskustan eduskuntaryhmälle, että hallitus jatkaa nykyisellä kokoonpanolla ja ohjelmalla. Yhteistyötä on tarkoitus tehdä perussuomalaisista lohjenneen Uusi vaihtoehto -ryhmän kanssa. Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon takana on enää 15 kansanedustajaa. Halla-aho kommentoi asiaa iltapäivällä järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Hän sanoi, että kapinalliset on ”ostettu ministeripaikoilla hallitukseen”. — Minusta on surullista, että tämän ryhmän teko luo kaikuja Smp:n [perussuomalaisten edeltäjän] synkimmistä ajoista, Halla-aho sanoi. Halla-aho kertoi, että laajamittainen joukkolähtö tuli hänelle täytenä yllätyksenä. Lähtijät jättivät eroilmoituksen eduskuntaryhmän kokouksen aluksi ilman aiempaa ilmoitusta. — Yritän aina ajatella hyvää ihmisistä, mutta oli vaikeaa ennakoida tämäntyyppistä Hän toisti näkemyksensä, jonka mukaan hallitusyhteistyö kaatui EU-integraatioon. Lue juttu HS:n sivulta Lue koko uutinen:

