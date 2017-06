Uutinen

Kymen Sanomat: Miljoona suomalaista rynnii ensi viikolla Alkoon – juhannusviikko on pitkäripaisessa joulun jälkeen vuoden toiseksi kiireisintä aikaa Ensi viikon perjantaina on juhannusaatto ja se tietää tuleviksi päiviksi Alkoihin kiirettä. Juhannuksen aluspäivät ovat Alkoissa joulun jälkeen vuoden toiseksi kiireisintä aikaa. Juhannusviikolla Alkon myynti kasvaa lähtee 70 prosenttia tavalliseen kesäviikkoon verrattuna ja myymälöissä käy viikon aikana arviolta miljoona asiakasta, kerrotaan yhtiön julkaisemassa tiedotteessa. Esimerkiksi akvaviitin myynti kasvaa juhannusviikolla 233 prosenttia, valkoviinien myynti 75 prosenttia, roseeviinien 76 prosenttia ja punaviinien 64 prosenttia. Kuohuviinien myynti kasvaa 94 prosenttia ja lonkeroiden myynti 111 prosenttia tavalliseen kesäviikkoon verrattuna. Vahvoja oluita myydään ensi viikolla noin 81 prosenttia tavallista enemmän. Myös alkoholittomien oluiden ja viinien myynti kasvaa. Alkoholittomia oluita menee kaupaksi 105 prosenttia normaalia enemmän ja alkoholittomia viinejä 71 prosenttia enemmän mitä tavallisena kesäpäivänä yleensä. Juhannuksen myynnissä Alko on käyttänyt vertailukohteena viime vuoden myyntilukuja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/13/Miljoona%20suomalaista%20rynnii%20ensi%20viikolla%20Alkoon%20%E2%80%93%20juhannusviikko%20on%20pitk%C3%A4ripaisessa%20joulun%20j%C3%A4lkeen%20vuoden%20toiseksi%20kiireisint%C3%A4%20aikaa/2017522363407/4