Kymen Sanomat: Miehikkälä arvostelee ministeriön lausuntokäytäntöä Miehikkälän kunnanhallitus antaa voimakasta palautetta lausuntomenettelystä valtiovarainministeriölle. Ministeriölle maakuntauudistuksesta antamassaan lausunnossa kunnanhallitus toteaa, että kunta on huolissaan lausuntomenettelystä, jossa kunnille ja muille tahoille ei anneta riittävästi aikaa perehtyä ehdotettuihin lakimuutoksiin, jotka kuitenkin suoraan tai välillisesti vaikuttavat kunnan ja sen asukkaiden asemaan maakuntauudistuksessa. Miehikkälän lausunnossa todetaan, että valtiovarainministeriön maakuntauudistusta koskeva lausuntopyyntö koskee lukuisia lakiluonnoksia, jotka muodostavat erittäin laajan kokonaisuuden. Aineiston laajuus yleis- ja yksityiskohtaisine perusteluineen on toistatuhatta sivua ja on kohtuutonta olettaa, että tahot, joilla olisi asiasta lausuttavaa, ehtivät siihen annetussa ajassa perehtyä ja muodostaa siitä mielipiteensä, kunnan lausunnossa todetaan. Miehikkälä kaipaakin ministeriöltä tiivistelmäesitystä lakiehdotuksen keskeisimmistä ja suurimmista muutoksista. Varsinaisen lakiluonnoksen sisällöstä ei Miehikkälä lausu mitään, vaan keskittyy moittimaan ministeriön menettelyä.

