Uutinen

Kymen Sanomat: Meriniemi avataan juhannuksen jälkeen Ravintola Meriniemi Kotkan Sapokassa avaa ovet juhannuksen jälkeen tiistaina 27. kesäkuuta. Perinteinen pursiravintola avataan ruokaravintolana, kertoo Meriniemen ravintolatoiminnan hoitaakseen ottanut yrittäjä Ossi Kokko. – Avaamme Meriniemen lounasravintolana, mutta myös ohjelmatarjontaa ravintolaan on tulossa, kertoo Kokko. – Aukioloaikoja laajennetaan mahdollisuuksien mukaan, sanoo Kokko. Heinäkuun ajan Meriniemi on viikonloppuisin varattuna yksityistilaisuuksiin. – Tavoitteena on kuitenkin viimeistään elokuun aikana avata ovet myös viikonloppuisin, kertoo Kokko, joka on osakkaana mukana myös kotkalaisessa Ravintola Oliivissa. Oliivissa on tällä hetkellä vakituisia työntekijöitä kolme. Meriniemen avaaminen tarkoittaa Kokon mukaan 5-10 työntekijän lisäystä työntekijämäärään. Kesällä Meriniemessä satsataan Kokon mukaan Tall Ships Races -tapahtumaan ja Meripäiviin. – Tarkoituksena on ottaa myös Meriniemen alabaari käyttöön, sanoo Kokko. Lue koko uutinen:

