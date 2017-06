Uutinen

Kymen Sanomat: Maretariumin kesänäyttely tunnustaa rakkautensa Kotkalle Akvaariotalo Maretariumin uusi kesänäyttely Miä rakastan Kotkaa esittelee eloisia, värikkäitä ja elämänmyönteisiä valokuvia Kotkasta. Esillä on 30 teosta useilta eri valokuvaajilta. Näyttelyn kuvat valittiin MyPhoto.fi -sivuston kautta. Sivustolle sai lähettää kevään ajan uusia tai vanhempia kuvia Kotkasta, joista parhaimmat päätyivät akvaariotalon seinille. — Näyttelyyn tarjottiin yli 200 kuvaa 15 eri kuvaajalta. Teknisesti taso oli erittäin hyvä. Yhtään kuvaa ei tarvinnut raakata sen vuoksi, etteikö taso olisi riittänyt, raatiin kuulunut valokuvaaja Pekka Vainio kertoo. Vainion lisäksi näyttelykuvia oli valitsemassa MyPhoto.fi -yrityksen edustaja Evgeny Dmitriev, Maretariumin toimitusjohtaja Sari Saukkonen ja Kotkan kaupungin viestintäpäällikkö Marja Metso. Dmitrievin mukaan näyttelyn ideana oli antaa jokaiselle mahdollisuus saada oma kuvansa esille. — Mukana on niin ammattilaisia kuin harrastajiakin, Dmitriev sanoo. Kotkalaiselta Hannu Rämältä on näyttelyssä kaksi talvista valokuvaa. Molemmat niistä liittyvät satamaan ja merenkulkuun. Toinen kuva on otettu joulukuussa Kotkan Kantasatamassa. Toisessa on hinaaja talvisumun keskellä. — Olen innokas harrastaja. Otan eniten luontokuvia, lintukuvia lähinnä, mutta kaikki aiheet käyvät, vuodesta 2010 valokuvannut Rämä sanoo. Rämä kertoo kuvaavansa usein Kotkansaarella, jossa hänen suosikkipaikkojaan ovat Kuusinen ja Terveleppälehto. — Kotkansaarella on todella monipuolinen luonto ja kauniit maisemat, jotka innostavat liikkumaan. Kotkan kauneutta kehuu myös karhulalainen Harri Karmala, jonka mielestä niin Kotkansaaren kuin Karhulankin puistot ovat loistavia kuvauspaikkoja. Yksi Karmalan kolmesta esillä olevasta kuvasta esittääkin Karhulan Jokipuistoa iltavalaistuksessa. Karmala muutti kymmenen vuotta sitten Helsingistä Kotkaan. Muuttoa ei ole tarvinnut katua. — Täällä on paljon mielenkiintoisia paikkoja. Äijännimen uimaranta on yksi suosikkikohteistani. Viime talvena löysin Santalahden Linkinkallion, josta saa aivan upeita talvikuvia etenkin auringonlaskun aikaan. Miä rakastan Kotkaa -valokuvanäyttely Kotkan Maretariumissa 31.7. asti. Kotkasta näyttely jatkaa Heinolan Lintutarhan galleriaan. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/13/Maretariumin%20kes%C3%A4n%C3%A4yttely%20tunnustaa%20rakkautensa%20Kotkalle/2017322365496/4