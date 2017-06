Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkansaaren uusi paloasema edustaa uudenlaista paloasematyyppiä — sisäilmaongelmista kärsiviä pyritään sijoittamaan uusiin tiloihin Maanantaina käyttöön otettu Kotkansaaren uusi paloasema edustaa niin sanottua puhdas paloasema -ajattelua. Puhtaalla paloasemalla tilat on erotettu toisistaan niin, että likaisia varusteita ei missään vaiheessa tarvitse viedä aseman likaiselta puolelta puhtaalle puolelle. Toimenpiteillä pyritään vähentämään palomiesten riskiä sairastua myrkyllisistä aineista, joita esimerkiksi palopaikoilta kulkeutuu paloasemille. Kotkassa esimerkiksi Jylpyn paloasemalla henkilökunta on kärsinyt sisäilmaongelmista johtuvista sairauksista. Kymenlaakson pelastuslaitoksen tekninen palopäällikkö Jukka Ruuskanen kertoo, että sisäilmaongelmista kärsivää henkilökuntaa pyritään sijoittamaan uusiin tiloihin, mutta kokonaan sisäilmaongelmaa ei pystytä ratkaisemaan. — Henkilöstön sijoittelussa on pyritty ottamaan huomioon oireilevat työntekijät, mutta meidän täytyy ottaa huomioon myös henkilöstön osaaminen, ammattitaito ja tehtäväkierto. Aiemmin vastaavia paloasemia on rakennettu muun muassa Lappeenrantaan ja Jyväskylään. Ruuskanen kertoo, että koko Suomessa pyritään lisäämään uudenlaista ajattelu- ja suunnittelutapaa paloasemien rakentamisessa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/13/Kotkansaaren%20uusi%20paloasema%20edustaa%20uudenlaista%20paloasematyyppi%C3%A4%20%E2%80%94%20sis%C3%A4ilmaongelmista%20k%C3%A4rsivi%C3%A4%20pyrit%C3%A4%C3%A4n%20sijoittamaan%20uusiin%20tiloihin/2017322360694/4