Kymen Sanomat: Kotkan puistojen istutukset on tehty — Sapokkaan ja Jokipuistoon tuli uutena koreanperhosvaahtera Kotkan kauniit puistot ovat kesän osalta täydessä hurmausvalmiudessa. Uutena tulokkaana Sapokan vesipuistoon ja Karhulan Jokipuistoon istutettiin koreanperhosvaahtera, joka on noin 3—5 metrinen Mustilan taimistolta tilattu koristepuu. Viime vuonna Pookin mäelle istutettiin uutena muun muassa euroopanvalkopyökkiä ja alppiruusuja. Niiden menestymistä seurataan tänä kesänä. Puistotoimi pyrkii istuttamaan puuvartiset ja perennat ennen kesäkuun alkua, jonka jälkeen yksivuotiset kesäkukat laitetaan maahan. Toimistopuutarhuri Anne Vilkki-Lanun mukaan epävakainen sää on ollut ihanteellinen istutusten kannalta. — Istutuksia on hyvä tehdä kun ei ole hellettä ja välillä satelee. Kolea kevät kuitenkin viivästytti kukintoja. — Esimerkiksi kirsikat kukkivat vähän tavallista pidempään, Vilkki-Lanu kertoo. Lue koko uutinen:

