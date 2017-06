Kenen pitäisi olla uudessa hallituksessa, ja kenen ei? Kommentoi alla!

Kuva: Kai Skyttä

Tavoitteena on saada Suomeen nopeasti toimintakykyinen hallitus, totesi pääministeri Sipilä tiedotustilaisuudessaan maanantaina.

Helpoin tapa muodostaa uusi hallitus on tehdä se neuvottelemalla. Jos neuvottelu ei onnistu, järjestetään ennenaikaiset eduskuntavaalit.



SDP on sanonut, että ainoa tapa mennä uuteen hallitukseen on uusien eduskuntavaalien kautta. Vihreät ja vasemmistoliitto ovat samaa mieltä. Sipilän mukaan puolueiden kannoissa on vielä joustamisen varaa.



