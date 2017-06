Uutinen

Kymen Sanomat: Juho Eerola: Jytky odottikin ryhmäkokouksessa Kansanedustaja Juho Eerola (ps.) sanoo, että hänelle oli täysi yllätys, että ryhmä puolueen kansanedustajista irtosi puolueesta ja muodosti oman ryhmän. — Ja varsinainen jytky oli se, että lähtijöitä on noin iso joukko. Uusi vaihtoehto -ryhmä lähtee nyt hallitusneuvotteluihin, me toimimme entisen yhdessä sovitun mallin mukaan. Eerolalle oli tullut mieleen muutaman vuoden takaiset tapahtumat. — Tänä päivänä on tullut mieleen vuosi 2011, jolloin Timo Soini tuli takaisin europarlamentista ja Terho Sampo meni hänen tilalleen. Jussi Halla-aho oli suositellut äänestämään Terhoa. Eli se siitä väitetystä linjaerosta Lue koko uutinen:

