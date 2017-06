Uutinen

Kymen Sanomat: Juha Sipilä perui hallituksen eronpyynnön — kansanedustajiien joukkolähtö tuli Halla-aholle yllätyksenä Pääministeri Juha Sipilä (kesk) ei jätäkään hallituksensa eronpyyntöä. Sipilä oli jo matkalla Naantalin Kultarantaan, jossa hänen oli tarkoitus jättää eronpyyntö tasavallan presidentille Sauli Niinistölle. Käänteen taustalla on se, että perussuomalaisten eduskuntaryhmä hajosi aiemmin tiistaina täysin. Kaksikymmentä kansanedustajaa jätti puolueen. Uusi ryhmä kertoo olevansa valmis jatkamaan hallituksessa. Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon takana on enää 15 kansanedustajaa. Halla-aho kommentoi asiaa iltapäivällä järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Hän sanoi, että kapinalliset on ”ostettu ministeripaikoilla hallitukseen”. Lue koko uutinen:

