Kymen Sanomat: Heinät kukkivat lämpimillä kasvupaikoilla — koivun siitepölyä saattaa vielä kulkeutua tuulen tuomana Koivun paikallinen kukinta on päättynyt Kaakkois-Suomessa. Tuulen tuomana koivun siitepölyä voi ajoittain kulkeutua kohtalaisesta runsaaseen vaihtelevia määriä, kertoo Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutti. Heinien kukinta on alkanut lämpimimmillä kasvupaikoilla. Niiden siitepölyä on ilmassa runsaimmin kukkivien kasvustojen lähellä. Lisäksi ilmassa on männyn siitepölyä. Sen siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita harvoille. Lue koko uutinen:

