Uutinen

Kymen Sanomat: Aleksi Leppä jatkoi ennätystehtailua — ”Ammunta on ollut hyvää koko kevään ajan” Vuoden viimeinen ampumaurheilun maailmancup päättyi tiistaina Azerbaidzhanin Gabalassa. Päätöspäivän parhaasta suomalaissijoituksesta vastasi Aleksi Leppä, joka oli teki ennätyksensä 50m pienoiskiväärin asentokilpailussa ja sijoittui 20:nneksi. Hän sivusi eilisessä karsintakilpailussa ennätystään 1166, mutta kohensi sitä tänään neljällä pisteellä 1170:een (polvi 387+makuu 396+pysty 387). Finaaliraja oli kolme pistettä parempi eli 1173. — Gabalan kisat menivät kyllä tosi hyvin. Ammunta on ollut hyvää koko kevään ajan, mutta on vain ollut suuria ongelmia omien aseitten ja paukkujen kanssa. Nyt kun pääsin ampumaan Annika Sihvosen pienoiskiväärillä ja siinä hyvin käyvällä paukulla, niin alkavat tulokset näkyä, Leppä kertoi tiedotteessa tyytyväisenä. — Tänään oli vähän polvessa ongelmia, enkä oikein saanut rentoa ja hyvää asentoa, ja ammunta oli aika taistelua. Makuu kulki hyvin lopussa, ja pysty oli tänään hyvää. Jos olisin ampunut pisteen paremmin, niin olisin ollut taas siellä sijoilla 11-14, Leppä viittasi edellisiin lajeihinsa. Kilpailun voiton vei Unkarin Istvan Peni, joka ampui finaalissa tuloksen 458,4 (1 182). Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/13/Aleksi%20Lepp%C3%A4%20jatkoi%20enn%C3%A4tystehtailua%20%E2%80%94%20%E2%80%9DAmmunta%20on%20ollut%20hyv%C3%A4%C3%A4%20koko%20kev%C3%A4%C3%A4n%20ajan%E2%80%9D/2017322365703/4