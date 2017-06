Uutinen

Kymen Sanomat: Villisiasta maksetaan kaatopalkkiota, kaakossa maan tihein kanta Jos metsästä löytyy kuollut villisika, pitää välittömästi ottaa yhteys kunnaneläinlääkäriin tai läänineläinlääkäriin. Tätä korosti Eviran erikoistutkija Taina Laine puhuessaan perjantaina Voikkaalla järjestetyssä afrikkalaista sikaruttoa käsittelevässä tilaisuudessa. Sikaruttoa on viime vuosina tavattu Venäjällä yksittäisinä tapauksina pienissä sikaloissa. Vuosien 2014 ja 2015 aikana sikarutto levisi Puolaan ja Baltian maihin. Suomessa tautia ei vielä ole tavattu yhtään tapausta, ei villisioissa eikä kesysioissa. Kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana Suomen villisikojen määrä on kaksinkertaistunut. Siksi myös pelko sikaruttoepidemian puhkeamisesta on kasvanut. Eniten villisikoja on Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Villisiat tulevat maahan rauhallisen itärajan yli. Leudot talvet ovat olleet suotuisia niiden lisääntymiselle. Vanha emakko tekee 4—8 porsasta ja jo yhden vuoden ikäinen naaras voi synnyttää 2—4 porsasta. Villisikakantaa yritetään pitää kurissa metsästämällä. Afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi sekä Evira että Sikayrittäjien liitto ovat ruvenneet maksamaan palkkiota villisian kaatamisesta ja näytteen lähettämisestä. Sikayrittäjät maksavat 90 euron palkkion jokaisesta kaadetusta villisiasta, jos näyte lähetetään Eviraan. Palkkio maksetaan kaatajan metsästysseuralle ja samalla toivotaan, että raha käytetään villisikojen kaatamisen edistämiseen. Evira puolestaan maksaa kaadetun villisian näytteistä 40 euron palkkion. Jos kyseessä on naaras ja näyte lähetetään myös kohdusta, on korvaus 60 euroa. Kuolleena löytyneestä villisiasta maksetaan sadan euron palkkio. Näytteenottovälineet saa tilata Evirasta maksutta. Yksittäistä villisikaa saa uusien määräysten mukaan metsästää ympäri vuoden. Naarasta, jolla on poikaset, ei kuitenkaan saa tappaa maaliskuun alun ja heinäkuun lopun välillä. Virossa tilanne pääsi pahaksi Virossa on karvaat kokemukset afrikkalaisesta sikarutosta. Viron Metsästäjäliiton neuvos Peeter Hussar myöntää, että maassa havahduttiin asiaan liian myöhään. Tauti pääsi leviämään sikaloihin. Tämän seurauksena Virossa on lopetettu 20 000 tuotantosikaa eikä sianlihaa saa viedä maan rajojen ulkopuolelle. Tautivirus selviää kuolleen sian ruhossa ja sivutuotteissa useita kuukausia, lämpökäsittelemättömissä sianlihatuotteissa useita kuukausia, jopa vuoden ja pakastetussa lihassa useita vuosia. Hussar kehottaa suomalaisia miettimään, tarvitaanko Suomen luontoon villisikoja lainkaan. Mitä tapahtuu, jos suomalaisella tilalla sika kuolee afrikkalaiseen sikaruttoon? Evira, eivätkä muut asianosaiset halua pelotella, mutta käytännössä kaikki kyseisen tilan siat tapettaisiin ja alue määrättäisiin karanteeniin kymmenen kilometrin säteellä. Ihmiseen kyseinen tauti ei tartu. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/12/Villisiasta%20maksetaan%20kaatopalkkiota%2C%20kaakossa%20maan%20tihein%20kanta/2017522356521/4