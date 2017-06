Uutinen

Kymen Sanomat: Suomen vanhin käytössä oleva rautapurjelaiva Kotkan Tall Ships Racesiin The Tall Ships Races -tapahtumassa Kotkassa nähdään kymmenen vuoden tauon jälkeen kahvelikuunari Joanna Saturna. Kyseessä on Suomen vanhin käytössä oleva rautarunkoinen purjelaiva. Yli satavuotias Joanna Saturna on 34 metriä pitkä, maston korkeus on 30 metriä ja purjepinta-alaa on 420 neliötä. Kokonaisen vuosisadan seilanneita laivoja on säilynyt Euroopassa vain muutamia kappaleita. Joanna Saturna on säilynyt, koska sitä on eri vuosikymmeninä muokattu sen mukaan, mihin laivaa on kulloinkin tarvittu. Joanna Saturna rakennettiin sillinpyyntialukseksi Hollannissa vuonna 1903. Sittemmin se on kuljettanut esimerkiksi soraa ja hiekkaa. 12 viime vuotta se on toiminut risteilykäytössä pääasiassa Euroopassa. Helsinkiläinen liikemies Mikko Karvonen osti laivan vuonna 2000 ja entisöi sitä viisi vuotta. Sen kotisatama on Uudessakaupungissa. The Taal Ships Races järjestetään Kotkassa 13.—16. heinäkuuta. Lue koko uutinen:

