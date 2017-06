Uutinen

Kymen Sanomat: Sild tuuletti avausmatkan voittoa – ”tätä ei tarvitse jossitella” Viron Timo Sild suunnisti keskimatkan voittoon sotilaiden MM-suunnistusten avausmatkalla. Sild jätti toiseksi tulleen Olli-Markus Taivaisen 43 sekunnin päähän. Seuratasolla Sild edustaa tamperelaista KooVeeta. — Sild kuuluu maailman eliittiin suunnistuksessa ja hän oli kilpailussa todella vahva, Taivainen toteaa. Toista sijaa Taivainen pitää maksimituloksena. — Tätä ei tarvitse jossitella, Taivainen hymyilee. Hopeamitali oli Taivaiselle ensimmäinen henkilökohtainen mitali sotilaiden MM-suunnistuksista. — Kahdeksan vuotta olen nyt kisoja kiertänyt. Aikaisemmin olen ollut monesti mitalin syrjässä kiinni ja sijoituksia on tullut kymmenen sakkiin. Nyt on siisti tunne, Taivainen sanoo. Sateinen sää saa Taivaiselta kiitosta. — Keli piti huolen, että ilmassa ei ollut siitepölyä. Tämä sadekeli sopi minulle hyvin. Taivainen jää hyvällä mielellä odottamaan tiistain pitkän matkan kilpailua. Loistava tulos avausmatkalta näytti, että vauhtia riittää. — Tämän alueen maastotyyppi minulla on hallussa. Taivainen piti keskimatkan rataa hyvänä arvokisaratana. — Hieno rata oli tänään. Näkyväisyys oli hyvä ja radalla oli useampi tiukka rastipiste, suomalainen toteaa. Taivainen valittiin kesäkuun lopussa käytäviin siviileiden maailmanmestaruuskisoihin juurikin keskimatkalle. Tämä oli hyvä paikka onnistua. — Huippukunto on kesäkuun loppuun tähdätty. Nyt on aika tahkota tuloksia. Tulevana viikonloppuna käytävän Jukolan viestin Taivainen suunnistaa Mikkelin Navin väreissä. Loistavan suomalaispäivän sotilaiden MM-suunnistuksissa täydensi Miika Kirmula kolmannella sijallaan. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/12/Sild%20tuuletti%20avausmatkan%20voittoa%20%E2%80%93%20%E2%80%9Dt%C3%A4t%C3%A4%20ei%20tarvitse%20jossitella%E2%80%9D/2017322361438/4