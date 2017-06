Uutinen

Kymen Sanomat: Muovipakkausten keräilykokeilu alkoi hyvin Kotkassa Kymenlaakson Jäte Oy on kerännyt muovipakkauksia kotkalaisista taloyhtiöistä noin kuukauden verran. Mukana keräyksessä on myös omakotitaloja. Yhteensä keräyskokeiluun osallistuvia kohteita on tällä hetkellä 44, mutta määrä kasvaa edelleen. – Kokeilu on käynnistynyt hyvin, joten toivoisimmekin lisää osallistujia keräykseen, sanoo Kymenlaakson Jäte Oy:n tiedottaja Heidi Nevalainen. Muovipakkausjäteastian tyhjennyshinta on pienempi kuin samankokoisen loppujäteastian. – Moni taloyhtiö on vaihtanut yhden loppujäteastian muovipakkauksille ja säästänyt jätehuollon kuluissa, sanoo Nevalainen. Muovipakkauksille voi myös hankkia uuden jäteastian joko ostamalla sellaisen itse tai vuokraamalla sen Kymenlaakson Jätteeltä. Keräyskokeiluun voi vieläkin päästä mukaan. Ilmoittautua voivat sekä taloyhtiöt että omakotitalot koko Kotkan alueelta. Lue koko uutinen:

