Uutinen

Kymen Sanomat: Matkailu on piristynyt edelliskesään verrattuna Kotkan—Haminan seudulla Kevään ja alkukesän perusteella Kotkan—Haminan seudun matkailukesästä odotetaan vilkasta. Cursor Oy:n matkailupäällikkö Sanna Nikki kertoo, että tilastojen valossa alkuvuosi oli edellisvuoteen verrattuna positiivinen. — Positiivisin mielin kesää kohti mennään. Esimerkiksi yöpymisiä alueella on ollut edellisvuotta enemmän. Myös seudun yrittäjät ovat positiivisin mielin ja odottavat edellisvuotta kesää. — Olemme laajentaneet liiketoimintaamme aika paljon, ja Kirkonmaassa ja Rankissa sijaitsevien kesäasuntojen kauppa ja vuokraus on käynyt vilkkaammin edelliskesään verrattuna, kertoo Kotkan Saaret Oy:n toimitusjohtaja Ismo Räty. Spa Hotel Haminaa pyörittävän Hotellioperaattorit Oy:n hallituksen puheenjohtaja Risto Pakkanen kertoo, että vaikka tuleva kesä ei ennakkovarausten perusteella edelliskesän tasolla yllä, näyttää tilanne silti. — Viime kesänä Haminan tapahtumat vetivät enemmän porukkaa. Positiivista on kuitenkin, että spa-konsepti on lyömässä läpi ja venäläiset ovat löytäneet takaisin. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/12/Matkailu%20on%20piristynyt%20edelliskes%C3%A4%C3%A4n%20verrattuna%20Kotkan%E2%80%94Haminan%20seudulla%20/2017322347583/4