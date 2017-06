Uutinen

Kymen Sanomat: Kymi Sinfonietta juhlii Suomea uusin teoksin Einojuhani Rautavaara yllättää haudan takaa. Heinäkuussa 2016 menehtyneen säveltäjän uusi teos In the Beginning kuullaan marraskuussa Kymenlaaksossa Suomen kantaesityksenä. Kappale on sävelletty kapellimestari Pietari Inkiselle, joka ottaa teoksen neljän johtamansa orkesterin ohjelmistoon ensi syksynä. Yksi näistä orkestereista on Kymi Sinfonietta. — Sävellys löytyi Rautavaaran papereiden joukosta hänen kuolemansa jälkeen. Se saattaa olla hänen viimeinen teoksensa, Kymi Sinfoniettan toimitusjohtaja Riikka Luostarinen kertoo. Sävellys on osa Suomi 100 vuotta! -juhlakonserttia, joka pidetään Kotkassa ja Kouvolassa 29. ja 30. marraskuuta. Solistina konsertissa on baritoni Jorma Hynninen, jonka kanssa kouvolalaislähtöinen Inkinen on tehnyt paljon yhteistyötä. Satavuotiasta Suomea juhlitaan myös monissa muissa syyskauden konserteissa. Elokuussa pidettävä avajaiskonsertti vie kuulijat suomalaisen musiikin juurille. Kapellimestari Erkki Lasonpalon johdolla kuullaan muun muassa Timo Ala-Kotilan kansamusiikkisävellyksiä. Syyskuun tapaus on Suomen Muusikkojen Liiton satavuotisjuhlateos, joka on tilattu säveltäjä Uljas Pulkkikselta. Luostarisen kertoo, että sinfonietta-kokoonpanoille sävellettyä kappaletta esitetään eri puolilla Suomea syksyn aikana. Mykkäfilmien sarja jatkuu kotimaisella Koskenlaskijan morsian -elokuvalla lokakuussa. Erkki Karun käsikirjoittama ja ohjaama elokuva kuvattiin Iitissä Mankalan koskilla. Vuonna 1923 valmistuneen elokuvan musiikin sinfonietta-kokoonpanolle rekonstruoi ja sovittaa kotkalainen säveltäjä Eero Kesti. — Tämä on yksi juhlavuoden suurimmista satsauksistamme. Elokuvan musiikkia ei ole ole koskaan aikaisemmin esitetty tällä kokoonpanolla, Luostarinen sanoo. Lokakuun muita merkkitapauksia on säveltäjä Lotta Wennäkoskelta tilatun kitarakonserton kantaesitys ja Latvian valtionkuoron vierailu. Kuoron kanssa orkesteri esittää Haydnin oratorion Vuodenajat, jota ei ole aikaisemmin soitettu Kymenlaaksossa. Marraskuussa ratkeaa III Lasten ja nuorten Uuno Klami -sävellyskilpailun voittaja. Finaalikonsertit pidetään Kotkassa ja Kouvolassa 8.—9. marraskuuta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/12/Kymi%20Sinfonietta%20juhlii%20Suomea%20uusin%20teoksin/2017322361255/4