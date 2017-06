Uutinen

Kymen Sanomat: Klamilan koulussa puhkesi riita opettajan työtavoista Klamilan koulussa Virolahdella kuohuu. 12 oppilaan vanhemmat ovat hakeneet kunnan sivistystoimelta lastensa siirtoa Klamilasta Virojoen kouluun syyslukukauden alusta. Koulun yhdestä opettajasta sekä kunnan sivistystoimenjohtaja Auli Hyttisestä on myös tehty kantelu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Vanhemmat arvostelevat kantelussa opettajan antamaa opetusta muun muassa opetussuunnitelman vastaiseksi ja toteavat myös opettajan käytöksen olleen oppilaita kohtaan ajoittain asiatonta. Sivistystoimenjohtajan katsotaan kantelussa muun muassa laiminlyöneen puuttumisen kantelun kohteena olevan opettajan toimintaan ja huoltajien opettajaa koskevien yhteydenottojen kirjaamisen. Tilanne kärjistyi toukokuussa johtaen oppilaiden siirtohakemusten ryöppyyn sen jälkeen, kun Hyttinen oli ilmoittanut, ettei kantelun kohteena olevaa opettajaa aikaisemmista kaavailuista poiketen siirretäkään työnkiertoon Virojoen kouluun. Opettaja oli itse vastustanut siirtoa eikä työnantajalla ollut juridisia perusteita määrätä työpaikan vaihtoa. Opettajan ei esimerkiksi ole todettu tehneen virkavirheitä. Kolmisenkymmentä sivua käsittävässä kantelussa luetellaan useiden vuosien ajalta tilanteita, joissa kantelun kohteena oleva opettaja on huoltajien mielestä syyllistynyt asiattomaan toimintaan. Kantelussa todetaan opettajan muun maussa lukeneen raamattua ja laulattaneen virsiä aamunavauksissa. Kantelun mukaan vanhemmat ovat joutuneet puuttumaan asiaan kahtena lukuvuonna ja molemmilla kerroilla toiminta on vain siten saatu loppumaan. Kantelussa todetaan myös kyseisen opettajan pudottaneen viime jouluna kahden oppilaan todistusten arvosanoja neljällä ja kahden oppilaan kolmella numerolla informoimatta lukukauden aikana oppilaiden mahdollisista oppimisvaikeuksista vanhempia. Kymen Sanomat ei saanut kantelun kohteena olevaan opettajaan yhteyttä, mutta hän välitti Hyttisen kautta tiedon, ettei halua osallistua asian käsittelyyn julkisuudessa. Hyttinen toteaa vanhempien yhteydenottojen kirjaamatta jättämisen johtuvan niiden kohdentumisesta hänen toimivaltansa piiriin kuuluviin asioihin. — Me olemme käsitelleet asiaa lähes kaikissa sivistyslautakunnan kokouksissa, mutta koska kyse on operatiivisen tason asioista, niin lautakunta vain keskustelee. Kantelussa mainittu arvosanojen huima lasku hämmästyttää Hyttisen mukaan häntäkin, tosin hänen mukaansa tapauksia olisi vain kolme. Pudotusten syyt eivät ole vielä selvillä, mutta Hyttinen arvelee niiden voivan johtua joko liian vaikeista kokeista tai siitä, ettei opettaja ole tarkistanut edellisen opettajan oppilaille antamia numeroita, kun oppilaat siirtyivät hänen opetukseensa. Lue koko uutinen:

