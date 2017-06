Uutinen

Kymen Sanomat: Keskusrikospoliisilla on käynnissä iso huumetutkinta Kotkassa Keskusrikospoliisilla oli viime viikolla useita operaatioita Kotkan alueella liittyen törkeään huumausainerikokseen. Keskusrikospoliisi otti kiinni useita henkilöitä epäiltyinä osallisuudesta törkeään huumausainerikokseen. Rikosylikomisario Jarmo Vallius kertoo osan kiinniotetuista vangitun Kymenlaakson käräjäoikeudessa. Perjantaina käräjäoikeudessa käsiteltiin viiden epäillyn osalta vangitsemista. Ainakin osa epäillyistä on Kotkan seudulta. Rikoksen selvittämiseksi poliisi teki useita kotietsintöjä muun muassa Kotkan seudulla. Poliisi on vaitonainen siitä, mitä huumeita tapaukseen liittyy ja minkälaisia määriä. – Kyseessä ovat kuitenkin huomattavat määrät, sanoo rikosylikomisario Vallius. – Esitutkinnan tässä vaiheessa poliisi ei tiedota asiasta enempää, sanoo Vallius. Keskusrikospoliisi tutkii asiaa tiiviissä yhteistyössä Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen kanssa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/12/Keskusrikospoliisilla%20on%20k%C3%A4ynniss%C3%A4%20iso%20huumetutkinta%20Kotkassa%20/2017322359585/4