Kymen Sanomat: Häkkänen: Hallituspuolueilla oltava kohtuullisen yhtenäinen arvopohja — Ministeri vierailee tänään Kotkassa Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) on vakavan paikan edessä. Tänään maanantaina iltapäivällä Kotkassa vieraileva ministeri sanoi aamupäivällä Kouvolassa, että oikeusministerinä erityisesti hänen on katsottava ihmisoikeuksien perään. Hän ei aamupäivällä ottanut suoraa kantaa siihen, pitääkö kokoomuksen jatkaa hallituksessa muuttuneen perussuomalaisen puolueen kanssa. — Hallituspuolueilla on oltava kohtuullisen yhtenäinen arvopohja, joka kunnioittaa länsimaisia perusarvoja. Häkkäsen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että hallituspuolueiden edustajilta ei sallita mitään avauksia, joissa kyseenalaistetaan ihmisarvo. — Tämä on hallitukselle ja isänmaalle erittäin vakava paikka. Uudistuksia on vietävä eteenpäin ja samalla perustavaa laatua olevista asioista on oltava varmuus. Oikeusministeri on presidentti Sauli Niinistön kanssa samaa mieltä siitä, että on ongelmallista, että perussuomalaisten uudella puheenjohtajalla ja yhdellä varapuheenjohtajalla on takanaan tuomiot kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. — Meillä on oltava riittävä varmuus, että tuomioon johtaneet tekijät ovat poistuneet näiden henkilöiden ajattelusta. Tämäkin on iso kysymys. Häkkänen korostaa, että hallituksen linja ei saa muuttua. Neuvotteluissa on punnittava uusien henkilöiden toiminta ja se, kykenevätkö he sitoutumaan hallitusohjelmaan. Lue koko uutinen:

