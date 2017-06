Uutinen

Kymen Sanomat: Gregoriaanista laulua kuudennen kerran Pyhtäällä Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja Avoin yliopisto järjestävät kuudennen kerran Pyhtäällä gregoriaanisen laulun kesäkurssin. Tarjolla on kolme yleisötapahtumaa Pyhtään kivikirkossa. Keskiviikkoillan konsertissa on myös yleisön mahdollista osallistua laulamiseen kurssin opettajien Jorma Hannikaisen ja Hilkka-Liisa Vuoren johdolla. Hannikainen myös kertoo lauluista ja niiden muutoksista keskiaikaisista latinankielisistä lauluista suomenkielisiksi. Ohjelmistossa on aiemmin julkaisemattomia uusia suomenkielisiä, mutta silti keskiaikaisia virsiä. Kyseessä on professori Jouko Martikaisen johtaman projektin materiaali. Yksi näistä uusvanhoista virsistä, Lempeä Luoja tähtien, on antanut nimensä konsertille. Lauantai-illan vesper eli illan hartaushetki on kirkkovuoden mukainen. Kyseisenä lauantaina on keskiajalla vietetty Corpus Christi -vesperiä, jossa muistetaan ehtoollisen mysteeriä. Sunnuntaiaamuna messu on normaaliin aikaan, mutta se on keskiaikaisin lauluin rakennettu. Pyhtään gregoriaaninen viikko keskiaikaisessa kivikirkossa keskiviikkona 14.6. klo 19, lauantaina 17.6. klo 19 ja sunnuntaina 18.6. kelo 10. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/12/Gregoriaanista%20laulua%20kuudennen%20kerran%20Pyht%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4/2017322359418/4