Uutinen

Kymen Sanomat: Vanhat starat vetivät yli 4 000 katsojaa Bastioniin Vuosikymmenten takaiset kansainväliset rocktähdet vetivät lauantaina yli 4 000 katsojaa Haminan Yöt -tapahtumaan Bastioniin. Tapahtuman tuottajan Eastway Liven lehdistöpäällikkö Lasse Norres piti konsertin yleisön ikärakennetta poikkeuksellisena. — Kun muualla festareissa, kuten Ruisrockissa väki vain nuorenee, oli Haminassa yleisö jo varsin varttunutta. — Festareilla yleisö on kauttaaltaan alle 25-vuotiasta. Ja se on ollut myös kohderyhmä, jolle festareita on järjestetty, sanoo Norres. Haminan yöt tapahtumassa esiintyivät kotimaisista bändeistä Remu & Hurriganes ja Popeda ja ulkomaiset esiintyjät Slade, Nazareth ja Suzi Quatro. Norres pitää Haminan Yöt -tapahtumaa osoituksena siitä, että nostalgia puree. — Järjestäjälle tämä oli jo jonkinlainen saavutus, sanoo Norres. Norreksen mielestä tapahtuman suosio kertoo, että myös aikuisväki janoaa tapahtumia. — Ihmiset haluavat nähdä omia vanhoja suosikkejaan. Norres takaa, että myös ensi vuonna järjestetään Haminassa vastaava tapahtuma. — Musiikillisesta sisällöstä ei vielä ole tietoa, mutta mitään esteitä ei ole jatkaa nostalgialinjalla. Lue koko uutinen:

