Kymen Sanomat: Taiteilijat leireilevät viikon Kaunissaaressa Kahdeksan taiteilijaa osallistuu Kotkan Taideseuran perinteiselle taideleirille Kaunissaaressa ensi viikolla. Leiri alkaa maanantaina ja päättyy sunnuntaina. Taideleirejä on järjestetty Kaunissaaressa noin 40 vuoden ajan. – Vain yhtenä vuotena leiri on jäänyt väliin, muistelee taideseuran jäsen Mari Sihvonen. Kaunissaaren taideleirit ovat parhaimmillaan vetäneet noin 40 henkeä saareen. – Se oli joskus 80-90 -lukujen taitteessa, kertoo Sihvonen. – Silloin meillä oli leireillä parikin opettajaa mukana. Kerran oli opettaja jopa ranskasta, kertoo Sihvonen. Tänä vuonna opettajaa ei leirillä ole mukana, koska se olisi Sihvosen mukaan liian iso kustannuserä. Taideleirille osallistuvista taiteilijoista kaksi on kotkalaisia, loput ovat Jyväskylästä, Helsingistä ja Anjalankoskelta. – Kaikki ovat vanhoja konkareita. Yksi on ollut mukana vuodesta 1973, kertoo Sihvonen. Kaunissaari valittiin alun perin Sihvosen mukaan taideleirin kohteeksi, koska se on alueen elävimpiä saaria. – Kaunissaari on aina vetänyt taiteilijoita. Tänä vuonna 70 vuotta täyttävä Kotkan Taideseura järjesti viikonvaihteessa puistomaalaustapahtuman Kotkan Sapokan vesipuistossa. Varsinaisia juhliaan taideseura viettää syyskuun alussa. Lue koko uutinen:

