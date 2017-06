Uutinen

Kymen Sanomat: Rippiristi on edelleen suosittu lahja — Tiina Lahtisen ristikoruissa on paatoksen sijaan elämäniloa Moni ripille pääsevä saa tänäkin kesänä lahjaksi ristin. Kalevala Korun toimitusjohtaja Riitta Huuhtanen kertoo, että ristiriipuksia myydään tasaisesti joka vuosi. Suurin sesonkikausi on päällä parhaillaan. — Suosio on oikeastaan aika yllättävä, koska ihmisten kulutustottumukset muuttuvat muuten koko ajan. Ristit edustavat traditiota, joka säilyy. Kauppa käy vilkkaana myös Kultajousessa. — Ristikoruja myydään runsaasti sekä tytöille että pojille, sanoo myymäläpäällikkö Suvi Jäminki Helsingin Citykäytävän liikkeestä. Jämingin mukaan toinenkin perinne on voimissaan: rippiristin ostaa edelleen usein kummi. Valkokulta on tämän hetken trendi Kalevala Korun rippiristeistä myydyimpiä ovat hopeiset riipukset. Kultajousen valikoimissa olevista risteistä suosituimpia ovat valkokultaiset ristikorut. — Valkokulta on selkeästi tämän hetken trendi. Muissa koruissa suosituin materiaali on hopea, ja keltakulta on tekemässä vahvaa paluuta, Jäminki kertoo. Jämingin mukaan tytöille annetaan lahjaksi etenkin timanteilla koristeltuja ristejä. Pojille taas menee selkeälinjaisia, hieman kookkaampia ristejä. Moderni haastaa perinteisen Perinteisten ristikorujen rinnalle on tullut pelkistettyjä malleja, joissa ristin muoto ei ole niin ilmiselvä. Jäminki kertoo, että sellaisia löytyy muun muassa Kalevala Korun ja Lumoavan mallistoista. Moderneja ristejä ostetaan esimerkiksi silloin, kun ei haluta korostaa korun uskonnollista taustaa. — Monelle ristikorua käyttävälle riittää, että hän itse tietää sen olevan rippiristi. Kultajousi myy ristikoruja jonkin verran muutenkin kuin rippilahjoiksi. Kysytty on ollut etenkin ohut, hopeinen ristillä varustettu rannekoru. Halvimmillaan ristin voi saada kultasepänliikkeestä alle 20 eurolla. Jämingin mukaan koruun satsattava rahasumma riippuu siitä, kuka lahjan antaa. — Jos kummi ostaa korun, hän saattaa käyttää ristiin ja ketjuun parikin sataa euroa. Kasvimaisuutta ja siipiä Kultaseppä Tiina Lahtinen on suunnitellut Kalevala Korulle kolme ristiä: Onnenristin, Toivonristin ja Ystävänristin. Hän kertoo keskittyneensä muotoilussa muuhunkin kuin kristillisyyteen ja ristiin uskonnollisena symbolina. — Ajattelin niiden olevan niin itsestään selviä viestejä, että halusin koruihini jotain ihan muuta. Aloittaessaan suunnittelua Lahtinen mietti, mitä hän itse toivoisi ristiltä, jos olisi rippilapsi. Vastaus oli: ei ainakaan jäykkää paatosta, vaan elämäniloa, keveyttä ja siroja muotoja. — Jotain, joka toisi mieleen kasvamisen ja omille siiville nousemisen. Kasvimaiset aiheet ja siivet tulivat koruihini kai siitä. Ristisymboliikan lisäksi koruni kertovat elämästä. Risteistä löytyy pieniä yllätyksiä Moderniin ilmaisuun on mieltynyt myös Juhana Tampere -yrityksen perustaja Johanna Rantalainen. Puumalasta kotoisin oleva muotoilija ja kultaseppä on tuonut markkinoille kuusi ristimallia. — Risti on mielenkiintoinen kohde muotoilijalle. Luonnoskirjassani on paljon ideoita siitä, kuinka voisin toteuttaa ristin perusmuodon vähän eri tavoin. Tarkoitukseni on laajentaa mallistoa pikkuhiljaa, kun vain löytyy sopiva väli. Rantalaisen suunnittelemaa Viiste-ristiä joutuu tapittamaan tovin ennen kuin hoksaa sen kuvaavan ristiä. — Se on risteistäni suosituin. Muotoilijalla on myös tapana kätkeä koruihin pieniä yllätyksiä, joita ei välttämättä huomaa ensisilmäyksellä. Sydän-rististä löytyy sydänkuvio ristin poikkipuun päästä. Ikuisuus-ristissä taas on mukana ikuisuuden symboli. — Sain idean siitä, kun suunnittelin asiakkaalle vihkisormuksen, johon tuli sama symboli. Muisto tärkeästä hetkestä Ristikorun suosio kertonee siitä, että ripille pääsyä pidetään tärkeänä tapahtumana, ja siitä halutaan arvokas muisto. — Rippikoru voisi periaatteessa olla minkä tahansa muotoinen. Ristinmuoto tekee siitä kuitenkin erityisen, koska sen ansiosta koru yhdistyy vuosien jälkeenkin kyseiseen juhlapäivään, Lahtinen sanoo. Lahjaksi pelkistettyä tai ihan bling-blingiä Ripille pääseville annetaan lahjaksi muitakin koruja kuin ristejä. Kultajousen myymäläpäällikkö Suvi Jäminki kertoo, että tytöille ostetaan paljon kaulaketjuja ja rannekoruja. Pojille viedään usein kello tai perinteinen solmioneula. — Nuorten korutrendissä korostuvat tällä hetkellä minimalistisuus ja selkeät linjat. Toisaalta toinen ääripää on se, että koruissa halutaan olevan paljon bling-blingiä. Jämingin mukaan nuorten mieleen ovat etenkin kotimaisten brändien, kuten Kalevala Korun ja Lumoavan nuorekkaat uutuusmallit. — Esimerkiksi Lumoavan Hali-sarja on kestosuosikki. Sitä menee paljon. Kalevala Korun toimitusjohtaja Riitta Huuhtanen sanoo, että jos ristisymboliikka ei tunnu omalta, suomalaisbrändin mallistossa on esimerkiksi Duudsonien kanssa yhteistyössä tehty Elämän roihu -sarja. — Rippilahjaksi annettava koru ei ole koskaan pelkkä koru. Sillä halutaan aina viestiä jotain. Duudsonien sanoma on ”elä täysillä, ettei vanhana tarvitse katua”. Anne Penttinen Lue koko uutinen:

