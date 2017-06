Uutinen

Kymen Sanomat: Ratsastusterapia on erinomaista erityisryhmille Ratsastus sopii harrastajiensa mielestä hyvin myös vammaisille. Kotkan Ratsastajat ovat tehneet jo pitkään työtä vammaisten ja liikuntarajoitteisten kanssa, kertoo seuran nuorisovastaava Anne Bly. – Kotkan Ratsastajien Kaija Haapanen kehitti aikoinaan ratsastusterapian, joka on erittäin kehittävää erityisryhmille, sanoo Bly. Tukea tähän toimintaan seura on saanut muun muassa Sepra-rahastolta, jonka avustuksella Katajasuon tallille rakennettiin ramppi, josta liikuntarajoitteiset pääsevät helpommin hevosen selkään. Kotkassa erityisesti näkövammaiset ovat olleet jo kymmenisen vuotta mukana ratsastusharrastuksessa. Kotkalainen Marja Jantunen vakuuttaa, ettei näkövamma ole este. – Oma rohkeus ratkaisee. Jantunen sanoo hevosen lukevan hyvin ratsastajaansa. – Jos olen viemässä hevosta väärään suuntaan, se hidastaa. – Tällä hetkellä sokeaksi luokiteltu ihminen ratsastaa joukossamme ilman avustajia, kertoo Jantunen. Sunnuntaina Katajasuon tallilla vietettiin avoimien ovien päivää, jolla pyritään innostamaan uusia harrastajia lajin pariin. Noin 40 vuotta toimineessa Kotkan Ratsastajissa jäseniä on tällä hetkellä noin 300. Lue koko uutinen:

